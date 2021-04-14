В Сочи в изоляторе временного содержания умер мужчина

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В Сочи в изоляторе временного содержания Хостинского района произошла трагедия. 38-летний гражданин Узбекистана свел счеты с жизнью. Он был арестован в конце января Адлерским районным судом по пункту «б» ч. 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

- За час до происшествия мужчина попросил перевести его из камеры из-за конфликта с сокамерниками, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в УВД Сочи. - По данному факту назначено проведение служебной проверки.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Сочи мужчина убил мать, после чего свел счеты с жизнью. Те, кого он предупредил о готовящемся преступлении, усомнились в серьезности его намерений.

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