В Сочи задержанная женщина умерла в отделе полиции от инсульта

Фото: архив КП

В Сочи задержанная 68-летняя женщина умерла в полиции Хостинского района от инсульта. Она была доставлена в отдел с Новороссийского шоссе за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Местная жительница состояла на учёте в психоневрологическом диспансере с диагнозом параноидальная шизофрения.

Женщине стало плохо еще во дворе отдела полиции. Капитан и прапорщик оказали задержанной первую помощь и вызвали неотложку. Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, но спасти сочинку не удалось. Врачи констатировали смерть женщины.

- Предварительная причина смерти задержанной - инсульт. По данному факту проводится проверка, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани в отделе полиции умерла задержанная женщина. Предварительная причина смерти - асфиксия (удушение) рвотными массами.

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