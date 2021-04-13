45 миллионов получит Краснодар на «умные» транспортные системы

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краевой центр получит 45 миллионов на развитие транспортной системы. Эти деньги направят на «умные светофоры», автоматические метеорологические станции с эко-датчиками. А также планируется внедрить программу для обеспечения приоритета проезда трамваев. Средства выделены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

— Только комплексно подходя к развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, мы сможем сделать Краснодар безопаснее для водителей и комфортнее для пешеходов и пассажиров, — отметил заместитель главы Краснодара Артем Доронин.

Постановление о выделении суммы подписал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Сейчас адаптивные светофоры уже работают на 19 перекрестках, в том числе на пересечении улиц Лизы Чайкиной и Сормовской, Российской и Солнечной, Восточно-Кругликовской и Школьной.

Следующие «умные светофоры» ждут перекрестки: