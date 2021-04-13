На Кубани за два года доля расчетов по безналу выросла до 40%

В Краснодарском крае план по доступности безналичных платежей реализуется с 2019 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодарском крае план по доступности безналичных платежей реализуется с 2019 года. За два года его реализации жители Кубани нарастили долю удаленных платежных услуг с 30% до 40%.

Однако власти осознают и опасности, которое несет для потребителей расширение удаленных финансовых услуг.

- Задача властей, финансового сектора и страховых организаций – минимизировать возможности для создания мошеннических схем, – отметил вице-губернатор Игорь Галась.

По словам Евгения Эберенца, начальника Южного ГУ Банка России, индекс финансовой доступности на Кубани сейчас соответствует среднему уровню.

- В крае растут и инфраструктура по приему карт, и территория интернет-покрытия, и качество сигнала, – отметил Евгений Эберенц.

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