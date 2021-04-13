В Краснодаре начнут ремонтировать улицу Тополиную

Капитальный ремонт улицы Тополиной в Краснодаре продлится почти год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 17 апреля дорожные работы начнутся на участке от Жигулевской до Автомобильной. Здесь гравийку заменят на асфальт, установят фонари, оборудуют тротуары и велодорожки. Сделают парковочные карманы.

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Ровно на месяц закроют для проезда участок от Автомобильной до Московской. Это связано с ремонтом канализации - ее протяженность займет примерно 1,4 километра, и кабеля связи.

- Улицу Тополиную будут ремонтировать за счет облигационных займов, - сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.

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