В Новороссийске горел дом, есть пострадавший

В Новороссийске на тушение пожара выехали три расчета и восемь человек личного состава МЧС России Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 13 апреля в 17.29 на пульт диспетчера Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступил звонок. Пришло сообщение о пожаре в доме, расположенном по ул. Анапское шоссе.

На тушение выехали три расчета и восемь человек личного состава МЧС России.

- В 17.33 спасатели прибыли на место, пожар к этому времени распространился на площадь примерно 40 кв. метров, - сообщили "КП" - Кубань" в МЧС России.

Через 25 минут пожар был потушен. Пострадавшего увезла карета "скорой помощи".