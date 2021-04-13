В Адыгее ревнивец облил женщину горючей жидкостью и поджог

Преступление совершил 45-летний житель Майкопского района.

Как стало известно следствию, 15 марта мужчина, находясь в доме у своей знакомой, начал выяснять с ней отношения. Далее все переросло в ссору. Упрекая знакомую в неверности, нелюдь облил ее горючей смесью и поджог.

- Женщина 39 лет от роду скончалась в больнице от страшных ожогов, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе СКР по Республике Адыгея.

Преступник сейчас сидит в СИЗО, он обвиняется по статье 105 "Убийство". Рсследование по делу продолжается.

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