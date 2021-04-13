На Кубани более 800 объектов культурного наследия внесены в госреестр недвижимости

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Так, в крае в 2020 году определили 184 границы территорий объектов федерального значения и 344 - регионального. За этот же период было внесено 18 зон охраны объектов культурного наследия федерального значения.

В целом на сегодня на Кубани в единый госреестр внесено 239 границ территорий объектов культурного наследия федерального значения и 526 - регионального.

- Уже за три месяца 2021 года на Кубани в госреестр недвижимости было внесено 39 зон охраны объектов культурного наследия федерального значения и 483 - регионального, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе Кадастровой палаты.

- Не все собственники земельных участков знают, что строительство на данных территориях запрещено. После завершения строительных работ правообладателям участков приходят исковые заявления о сносе построенных зданий, - предупреждают в Кадастровой палате.

Все сведения об объектах недвижимости можно узнать, заказав выписку из единого госреестра.

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