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Общество13 апреля 2021 21:57

В Новороссийске на капитальный ремонт 37 домов потратят 254 млн рублей

Работы по обновлению многоквартирных объектов в городе-герое уже начались
Инна БОРИСОВА
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В Новороссийске в этом году должны заменить 49 лифтов в 16 домах

В Новороссийске в этом году должны заменить 49 лифтов в 16 домах

Фото: Виктория ДУДИНА

В домах, которые попали в краевую программу капитального ремонта, заменят лифты, обновят фасады, отремонтируют крыши. Будут обновлены электросети, а также трубы водоснабжения и водоотведения.

- Сейчас работы уже идут в домах по ул. Героев Десантников, на улицах Московской и Шиллеровской. Начат демонтаж старых лифтов в домах по пр. Дзержинского, - сообщает пресс-служба администрации города.

В домах, где начался ремонт, должны висеть паспорта сроков и видов работ.

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