В Новороссийске на капитальный ремонт 37 домов потратят 254 млн рублей

В Новороссийске в этом году должны заменить 49 лифтов в 16 домах
Фото: Виктория ДУДИНА
В домах, которые попали в краевую программу капитального ремонта, заменят лифты, обновят фасады, отремонтируют крыши. Будут обновлены электросети, а также трубы водоснабжения и водоотведения.
- Сейчас работы уже идут в домах по ул. Героев Десантников, на улицах Московской и Шиллеровской. Начат демонтаж старых лифтов в домах по пр. Дзержинского, - сообщает пресс-служба администрации города.
В домах, где начался ремонт, должны висеть паспорта сроков и видов работ.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:
В Краснодаре мастер по ремонту дома пропал после получения задатка за работу в 550 тысяч рублей
Специалиста пришлось разыскивать полиции (читать далее)
На капитальный ремонт многоквартирных домов Кубани в 2021 году направят около 3,3 млрд рублей
Заменены будут также несколько сотен лифтов (читать далее)