Стало известно, почему в одно и то же время над Краснодаром гудят военные самолеты

Фото: Евгений Таранжин

Краснодарцы уже неделю наблюдают в небе над городом военные самолёты. В одно и то же время, по вечерам, лайнеры летают над столицей Кубани. И как правило, «порхают» в районе Музыкального микрорайона и ТРЦ «Красная площадь».

Сайту «КП»-Кубань» стало известно, почему вот уже неделю в одно и то же время над городом кружат самолёты.

-Не переживайте, в небе над Краснодаром сейчас практикуются наши курсанты, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в лётном училище Краснодара. - У них сейчас лётная практика. И они должны налетать определённое время - как днём, там в сумерках, так и ночью.

Полеты в сумерках, кстати, считаются самыми сложными. Но курсанты лётки должны отработать все упражнения.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, как над Краснодаром разлетались самолеты: горожан удивило небо в полосочку. Оставил свой след и один бизнес-лайнер.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Пассажиров рейса Краснодар-Москва из-за самолета с неисправными закрылками вывезут резервным бортом

Дополнительный самолет предоставят после аварийной посадки самолета Boeing-737 в Краснодаре (читать далее)