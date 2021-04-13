На Кубани создадут почти 2 тысячи мест в детских садах

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Так, сейчас в Динском районе реализуется один из таких заявленных проектов.

Это строящийся детский сад, который рассчитан на 125 ребят. Сюда же будут приводить и самых маленьких - для них подготовлено 25 мест.

Строительство детсада началось осенью 2020 года. Его готовность на сегодня оценивается на 23%.

- С окончанием строительства этот объект сможет устранить дефицит дошкольных мест как в самом поселке Зарождение, так и в близлежащих поселках, - сообщает пресс-служба администрации края.

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