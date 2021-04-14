Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 апреля 2021 0:53

В Краснодаре остались без света жители Прикубанского округа

На семи улицах в домах у краснодарцев внезапно погас свет
Инна БОРИСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Без света остались жители домов в нескольких спальных районах Краснодара

Без света остались жители домов в нескольких спальных районах Краснодара

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Данные об отключении электричества стали поступать на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы в половине десятого вечера 13 апреля.

Без света остались жители домов на улицах Восточно-Кругликовской, Зиповской, Московской, Карякина, Генерала Трошева, Котлярова и Артюшкова. Это примерно 14 тыс. человек.

Идут восстановительные работы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Отключения света в Сочи 14 апреля 2021: где не будет электричества

Отключения света в Сочи 14 апреля 2021 (читать далее)

ЧП