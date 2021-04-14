В Краснодаре остались без света жители Прикубанского округа

Без света остались жители домов в нескольких спальных районах Краснодара
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Данные об отключении электричества стали поступать на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы в половине десятого вечера 13 апреля.
Без света остались жители домов на улицах Восточно-Кругликовской, Зиповской, Московской, Карякина, Генерала Трошева, Котлярова и Артюшкова. Это примерно 14 тыс. человек.
Идут восстановительные работы.
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