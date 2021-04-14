Последние новости на 14 апреля 2021: На Кубани хакер исправил тройки школьникам в электронных дневниках на пятерки Фото: Андрей КОПАЛОВ

Последние новости на 14 апреля 2021. На Кубани хакер исправил тройки школьникам в электронных дневниках на пятерки. Такой наглости, как подделка неудов, дирекция не смогла простить, потому обратилась в полицию.

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