Погода на 14 апреля 2021 года в Краснодаре Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже третий день подряд погода радует жителей краевой столицы. Вместо обещанных дождей светит солнце. Столбики термометра неохотно ползут вверх. Неспешно на Кубань приходит потепление. В этом году оно наступает с опозданием в полтора месяца.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 14 апреля 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем туман. Порывы ветра не превысят 8 м/с. Днем воздух прогреется до плюс 16 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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