Аварию на сетях в Прикубанском округе Краснодара устранили за 2,5 часа

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Накануне вечером в Прикубанском округе внезапно выключили свет. Без блага цивилизации остались жители семи улиц. Оказалось, что на электросетях произошла авария.

- В зоне отключения находились улицы Московская, Агрохимическая, Черкасская, имени 40-летия Победы. Также без электричества были дома в районе улиц Баканская, Восточно-Кругликовская, имени Пустовойта. Ремонтно-восстановительные работы велись с 21:20 13 апреля, в 23:51 электроснабжение домов было полностью восстановлено, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Аварию на сетях электрики устраняли 2,5 часа. В это время без света сидели более 14 тысяч человек.

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