Бульвар «Героев-Разведчиков» в Краснодаре планирует благоустроить до июля

Утром работы на бульваре проверил мэр Евгений Первышов

В краевом центре продолжают благоустраивать бульвар «Героев-Разведчиков». Жители этого района долго ждали обустройства этой зеленой зоны. Мэр города Евгений Первышов отметил, что возможно работы подрядчик закончит раньше срока.

- Работы по благоустройству идут в неплохом темпе, насколько позволяет погода. Контракт заключён с подрядчиком до конца июля, но думаю, что закончат раньше, - написал в своем Telegram-канале глава Краснодаре.

Стоит отметить, что площадь бульвара «Героев-Разведчиков» занимает почти три гектара. Сейчас здесь укладывают тротуарную плитку, также планируют установить спортивные и детские площадки.

- Обратил внимание подрядчиков на бережное отношение к деревьям. По обеим сторонам бульвара растут дубы, чтобы их сохранить, нужно ни в коем случае не повредить корневую систему, когда будут устанавливать бордюры, - добавил Первышов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в этом районе также ведется ремонт многих участков дорог. Например, Черкасскую перекрыли на восемь месяцев.

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