ЕР предложила мероприятия по благоустройству междворовых, межквартальных проездов

В ЕР выдвинули идею об увеличении финансирования программы благоустройства городов и сел Российской Федерации. Также партия предложила идею о максимально широком привлечении граждан к обсуждению по объектам благоустройства.

Для того чтобы обсуждение было действительно масштабным, будет использован федеральный портал za.gorodsreda.ru. Именно онлайн-голосование обеспечит гражданам простой и массовый доступ.

13 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин встретился с секретарем генсовета ЕР Андреем Турчаком. На этой встрече также обсуждались вопросы всероссийского проекта благоустройства деревень и городов, пишет «Наш город».

Турчак озвучил ряд мер, предложенных партией, для расширения этого проекта. Прежде всего предлагается выделить вопросы благоустройства придомовых территорий в отдельную категорию с собственным финансированием. Для граждан все-таки ближе идея благоустройства своих дворов - установка там красивых скамеек и организация правильного озеленения.

Также секретарь генсовета предложил увеличить минимальный порог финансирования городов и сел – участников программы благоустройства. Это позволит выделять больше денег, что крайне важно для отдаленных регионов, не избалованных вниманием центра.

Наконец, Андрей Турчак озвучил идею о расширении перечня городов-участников конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Таким образом больше населенных пунктов смогут получить федеральную помощь для создания более комфортных условий проживания.

Хуснуллин позитивно оценил все представленные единороссами предложения и заметил, что они будут обязательно проработаны. В обсуждении обязательно примут участие представители партии и Минстроя.

По мнению Хуснуллина, крайне важно увеличивать число граждан, участвующих в обсуждении и принятии решений по проектам благоустройства в своих городах. С одной стороны люди должны знать, что в их руках сосредоточен реальный механизм решения общегородских вопросов. С другой – люди, участвующие в таких проектах, чувствуют свою ответственность за родной населенный пункт.

Напомним, общероссийский проект «Формирование комфортной городской среды» был создан на базе партпроекта ЕР «Городская среда». За 4 года были благоустроены свыше 83 000 общественных пространств и придомовых территорий. В этих проектах также широко использовались механизмы учета общественного мнения.

Как сообщает официальный партийный сайт er.ru, именно по предложению «Единой России» в бюджете текущего года были выделены дополнительные 2 млрд рублей на программу благоустройства российских населенных пунктов. Эти средства используют для облагораживания 900 общественных пространств и дворов.

«Для Кубани партийный проект «Городская среда» один из ключевых. В 2021 году планируется благоустроить 232 территории: это новые парки и скверы, современные дворы. Жители сами принимают решение о том, что и где будет. Благодаря проекту, например, в городе Лабинске на месте пустыря появился сквер с дорожками и комфортной детской площадкой. В сквере 80-летия образования края в городе Кропоткине у юных художников появилась возможность проводить занятия на свежем воздухе.

С 24 апреля начнется рейтинговое голосование, в рамках которого жители выберут территории для благоустройства на предстоящий год. Для нас важно, чтобы каждый имел возможность высказать свое мнение, поэтому мы запустили проект «Медиаволонтерство». Добровольцы обучают людей старшего поколения использовать портал госуслуг, чтобы голосование по проекту «Комфортная городская среда» стало доступным для всех», - прокомментировал секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер Заксобрания края Николай Гриценко.