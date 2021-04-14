В Краснодаре продавали контрафактную одежду и обувь под марками известных мировых брендов

Фото пресс-службы таможни

Краснодарские таможенники проверили один из магазинов города. В нем специалисты выявили около семи тысяч единиц поддельной одежды, обуви и аксессуаров. Контрафакт предприниматель продавал под марками известных мировых брендов.

- В магазине выявлено 4 732 единицы товара с признаками контрафактности. Одежда, обувь, аксессуары продавались с товарными знаками известных Adidas, Nike, Puma, Gucci, Louis Vuitton и другие без сертификатов. Также 2 129 пар обуви были без обязательной маркировки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Помимо этого продавцы не смогли предоставить таможенные декларации и разрешения правообладателей на использование товарного знака. Весь товар был изъят.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи предприниматель продавал контрафактные товары под маркой известного бренда.

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