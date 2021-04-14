В Краснодаре на две недели отключат светофоры на пересечении улиц Селезнева и Волжской

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В Краснодаре на пересечении улиц Селезнева и Волжской с 14 апреля будут демонтировать старые опоры светофоров. На их месте появятся новые Г-образные столбы и новые электронные регулировщики. Две недели водителям придется ориентироваться на дорожные знаки.

- 14 апреля будут полностью менять светофорное оборудование. Работы выполнят в рамках ремонта улицы Селезнева по нацпроекту. Завершить замену оборудования планируют 27 апреля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Для обеспечения безопасности движения при необходимости привлекут сотрудников ДПС.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что светофоры обновили на пересечении улиц Селезнева и Ялтинская.

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