Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 14 апреля выросло на 103

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 14 апреля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 103 человека, накануне было зафиксирован 101 новый случай. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Динской район, здесь выявили 28, 16 и 10 новых случаев соответственно. Семь человек заболели коронавирусом в Геленджике, шесть - в Новороссийске, по четыре в Выселковском и Тбилисском районах.

- По три человека попали в госпитали в Кореновском, Белореченском, Брюховецком, Кавказском и Усть-Лабинском районах. По два – в Туапсинском, Староминском, Тихорецком, Павловском. Единичные случаи зафиксированы в Отрадненском, Тимашевском, Новопокровском, Крымском и Белоглинском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что среди заразившихся за сутки – трое детей от пяти лет. 67 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое – на ЭКМО. Сейчас в стационарах лечатся 1307 жителей с ковидом, на дому – 1594.

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