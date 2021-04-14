В Сириусе 16 и 17 апреля выступит оркестр питерского театра «Мюзик-Холл»

Фото пресс-службы фонда "Талант и успех"

Два дня подряд в Сириусе можно будет посмотреть на выступления оркестра «Северная Симфония». Это симфонический коллектив Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл». Музыканты исполнят произведения Сергея Прокофьева, а на следующий день подарят слушателям вечер голливудской киноклассики.

Фото пресс-службы фонда "Талант и успех"

- 16 апреля в исполнении симфонического оркестра прозвучит знаменитый Второй концерт для скрипки Сергея Прокофьева. Солист - Павел Милюков, дирижер — Фабио Мастранджело. 17 апреля публика гости из Санкт-Петербурга представят концерт-фейерверк из музыкальных хитов самых знаменитых кинокомпозиторов. Со сцены прозвучат сочинения Леонарда Бернстайна, Джонни Мэндела, Нино Роты, Лало Шифрина, Ханса Циммера и Джона Уильямса — каждый их них получил «Оскар» за свою музыку. Зрители окунутся в мир голливудских блокбастеров и мелодрам, романтических комедий и приключенческих лент, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

Концерты в Парке науки и искусства «Сириус» запланированы на 19:30. Билеты уже можно найти в продаже.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что международный музыкальный конкурс «Новая Волна» пройдет в Сочи с 19 по 25 августа. О программе фестиваля рассказал основатель проекта Игорь Крутой.

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