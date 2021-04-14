В частном дворе Крымска нашли 225 снарядов времен войны

Фото пресс-службы Росгвардии края

Жители Крымска сообщили в полицию, что во время земляных работ во дворе нашли снаряды времен войны. На место выехали специалисты, они насчитали 225 боеприпасов.

- Во дворе под землей находились ь разнокалиберные минометные мины, артиллерийские снаряды, гранаты и немецкие мины времен Великой Отечественной войны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Снаряды сразу же вывезли в безопасное место - в карьер. Там все снаряды были уничтожены.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани мужчина пас коров и наткнулся на мину. Об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны он немедленно сообщил в полицию, опасное место оцепили сотрудники патрульно-постовой службы.

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