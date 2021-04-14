На Кубани поголовье свиней выросло на 13,4 тысяч

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

С начала года на Кубани выросло поголовье свиней на 13,4 тысяч.

- За первые два месяца 2021 года общее количество свиней на Кубани увеличилось до 638 тысяч голов. Сельхозпредприятия обеспечили рост на 5,5 тысяч голов, фермерские хозяйства – на 8 тысяч голов, - сообщается в министерстве сельского хозяйства региона.

Больше всего животных вырастили в Каневском и Калининском районах. А объем производства в живом весе превысил 15 тысяч тонн. Наибольший прирост случился в Кореновском и Ленинградском районах, а также Краснодаре.

Отметим, что сегодня в регионе работают 8 крупных свиноводческих комплексов и уникальный страны селекционно-генетический центр по свиноводству. Он расположен в Ейском районе.