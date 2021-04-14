140 жителей Северского района прошли обследование на рак

Фото: администрация Краснодарского края

В Северском районе прошла акция «Онкопатруль в каждый дом». В районы для обследований приезжает бригада в составе врача-маммолога, уролога, онкодерматолога, рентгенолога, врача ультразвуковой диагностики и рентгенлаборанта.

- В Северской больнице врачи осмотрели 140 пациентов. У 7 обнаружили предраковое состояние и еще у 8 серьёзные подозрения, дали рекомендации по лечению и выдали направление в краевое медучреждение, - сообщается на странице администрации Краснодарского края.

До конца апреля акция пройдет в Усть-Лабинском районе, а во втором квартале врачи посетят Брюховецкий, Динской, Калининский и Выселковский районы.