Два отеля 4 и 5 звезд хотят открыть в Анапе

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Об этом стало известно на встрече губернатора Вениамина Кондратьева и президента компании Alean Андрея Уманского.

– Нам важно, чтобы туристы захотели вернуться на курорты Краснодарского края. И здесь большое значение имеет наличие современной инфраструктуры, гостиниц международного уровня, которые оказывают услуги по самым высоким стандартам, – отметил глава региона.

Губернатор добавил, что со своей стороны поможет с развитием данной отрасли. Напомним, что в крае введен запрет на строительство жилых домов в 500-метровой зоне от моря. Теперь здесь можно возводить только объекты курортной инфраструктуры.

– Это мнение всего гостиничного бизнеса. Позиция, которую вы заняли, критически важна для курортов. А сейчас мы готовим к реализации два крупных проекта в Анапе. Это пятизвездочный комплекс на 590 номеров с объемом инвестиций порядка 8 млрд рублей и 4-звездочный отель на 660 номеров с планируемым вложением 4 млрд рублей. Сдать оба проекта планируют в 2022-2025 годах, – сообщил президент компании Андрей Уманский.

Также губернатор рассказал о мерах поддержки инвесторов. При стройке объектов социальной инфраструктуры должны быть компенсации затрат при строительстве. До 2024 года Кубань направит на эти цели 16 миллиардов рублей. Кроме того, если проекты будут входить в кластер «Абрау-Утриш», это поможет привлекать и федеральные деньги.