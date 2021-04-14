В Сочи заканчивается отопительный сезон

Фото: пресс-служба администрации города Сочи

С завтрашнего дня в Сочи прекратят подачу отопления в прибрежной зоне, а с 20 числа тепло перестанет предоставляться в предгорные и горные части.

– В прибрежной зоне курорта средняя температура составляет более восьми градусов, что позволяет теплоснабжающим организациям перейти на летний режим работы. Однако по индивидуальным заявкам мэрия может продлить отопительное время, - уточнил директор департамента городского хозяйства администрации города Артур Рогонян.

Оплата же по общедомовым приборам учета будет начисляться по фактическому потреблению, а если приборов нет – по нормативному расчету.