ГК «Ариант» запускает в Краснодарском крае производство пива

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Производство будет расположено в поселке Виноградный Анапского района в Центре энологического туризма Villa Aristov. Первая партия пива выйдет уже летом этого года.

«Считается, что вино — благородный напиток, а пиво не дотягивает до этого определения. Мы хотим показать, что пиво тоже может быть изысканным и многогранным, ведь у этого напитка есть своя история и традиции. Благодаря уникальному вкусу и жаждоутоляющему действию, пиво пользуется высоким спросом у населения, особенно в летний сезон. Мы, с одной стороны, хотим удовлетворить этот спрос, а с другой - повысить знания об этом напитке и культуру его потребления», - рассказал Игорь Калаянов, генеральный директор «ЦПИ-Ариант».

Мощность пивоварни рассчитана на 576 000 литров пива в год. Производство полностью автоматизировано, технологический процесс будет контролироваться специалистами на всех этапах. Потенциал оборудования позволит производить любые сорта по стойкости, крепости, плотности. ГК «Ариант» планирует выпускать до 8 видов пива.

Реализация продукции будет осуществляться на месте производства (Villa Aristov) и в собственных розничных магазинах компании.

Напомним, ГК «Ариант» на днях представила проект развития территории в поселке Виноградный. Там расположится многофункциональный туристический центр Villa Aristov, новая винодельня, а также жилой комплекс площадью 25 000 кв. метров.