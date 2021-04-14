Тезка главы Трансмашхолдинга стал совладельцем винного проекта под Геленджиком

Жители и гости края ждут новый виток развития в виноделии Кубани Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Основатели винодельческого проекта вблизи Геленджика «Усадьба «Марьина Роща» нашли себе новых инвесторов. Среди них – полный тезка (человек, имеющий одинаковое с кем-то имя и фамилию) владельца Трансмашхолдинга Андрея Бокарева.

Андрей Рэмович Бокарев приобрел 40% АО «Усадьба «Марьина Роща». Это крупный участок под виноградники в окрестностях Геленджика. Информацию об этом сообщает РБК со ссылкой на бухгалтерский отчет компании. Также из документов следует, что в 2018-2019 годах Бокарев дал АО займ на сумму свыше 272 миллионов рублей.

Новый акционер геленджикской «Усадьбы» может быть совладельцем и президентом Трансмашхолдинга, чье состояние на 2021 год оценивается почти в 2 миллиарда долларов. Кроме того, Бокарев имеет доли в УГМК, «Кузбассразрезугле», Центральной пригородной пассажирской компании, нефтяном терминале «Усть-Луга Ойл» и «Европейской медиагруппе».