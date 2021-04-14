Маршрутки в Новороссийске теперь можно оплатить картой

Оплата проезда станет быстрее и удобнее

Системы безналичной оплаты «ЧАС ПИК» появились и для маршруток города-героя Новороссийска. Теперь жители смогут оплачивать проезд картой и наслаждаться всеми удобствами такой системы. За прошлое полугодие город снабдил системой автобусы, сейчас воспользоваться таким видом оплаты можно в транспорте с номерами: 30, 24, 8, 8А, 7А, 18, 20, 21, 7, 11, 34, 10, 1А, 29, 12А, 2, 31, 34, 27, 28, 105, 30, 102, 11А, 24, 10, 19, 14, 6А, 14А, 15, 15А, 22, 25, 32, 17.

Кроме того, проезд по-прежнему можно оплатить наличными.

Отметим, что безналичная оплата проезда действует в следующих городах и районах – Краснодар, Армавир, Ейск, Туапс, Лабинск, Анапа, Приморско-Ахтарск, Тимашевск, Кропоткин, Усть-Лабинск, Динской и Тбилисский районах и других частях.