Что нашли в масле и сметане завода на Кубани

Виновные будут наказаны рублем

Маслозаводу "Славянский" запретили реализацию продукции, при производстве которой нашли многочисленные нарушения.

В Южном отделении Россельхознадзора назвали ее фальсификатом.

- В пробах масла сливочного «Крестьянского» с массовой долей жира 72,5 процента, сметаны с массовой долей жира 20 процентов и ряженки с массовой долей жира 2,5 процента были найдены растительные масла, которые не были включены в состав, - сообщили в ведомстве.

То есть покупатель не имел представления о том, что вместо чистого молочного продукта, ему продают суррогат.

– Фальсификация происходит путем замены или частичной замены молочного жира жирами животного или растительного происхождения, – рассказала «Комсомолке» кандидат технических наук Елена Аксенова. – Такое замещение позволяет недобросовестным производителям значительно снизить себестоимость готового продукта путем экономии денежных средств на сырье. Продукт, полученный с применением жиров немолочного происхождения, не имеет права называться маслом сливочным, он должен быть промаркирован и реализован только как спред.

Сейчас маслозаводу запрещено продавать продукцию, в которой нашли посторонний состав. Руководству направлены предписания по устранению нарушений в производстве. Кроме того, ответственных за выпуск продукции накажут рублем.