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Общество14 апреля 2021 17:28

Кадастровая палата Кубани расскажет, как пайщику выделить участок земли

Специалисты проведут вебинар
София ФОМЕНКО
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Эксперты помогут принять важное решение

Эксперты помогут принять важное решение

27 апреля Кадастровая палата Кубани проведет вебинар на тему «Как пайщику выделить участок сельхозназначения?». Эфир начнется в 10:00. Присоединиться к нему вы сможете по ссылке https://webinar.kadastr.ru/webinars/ready/detail/148.

Пайщики часто сталкиваются с дилеммой – оставить все как есть или выделить долю и установить границы собственного участка. Именно о том, что лучше выбрать, и расскажут на вебинаре эксперты. Они ответят на самые популярные вопросы пользователей.

Как определиться с местоположением выделяемого участка? Что входит в необходимый пакет документов? Может ли площадь участка отличаться от документально подтвержденной? Что сделать во избежание приостановки кадастрового учета? И это далеко не все вопросы, планируемые к рассмотрению. Дополнительно вы узнаете, к примеру, и о возможностях Публичной кадастровой карты, и о причинах, по которым земельный участок может быть изъят.

На эти и другие вопросы ответят специально приглашенные эксперты:

– глава муниципалитета познакомит с участием органа местного самоуправления в процедуре выдела участка сельхозназначения; – представитель Управления Росреестра по Краснодарскому краю сообщит, как получить материалы, находящиеся в государственном фонде данных землеустройства.

Свои вопросы вы сможете задать по ходу эфира. Кроме того, вопросы вы сможете направить и заранее на электронный адрес infowebinar@kadastr.ru.