На Кубани мужчина заразил ВИЧ свою знакомую

Фото: Олег ЗОЛОТО.

В полицию Выселковского района обратилась 28-летняя женщина с просьбой привлечь к ответственности своего 34-летнего любовника. Пара провела ночь вместе, а после разошлась.

А через некоторое время в поликлинике женщина узнала, что у нее положительный тест на ВИЧ. Врачи ошарашили неприятной новостью пациентку, когда та проходила обычный медосмотр.

О том, знал ли о наличии инфекции сам мужчина, в ближайшее время выяснят сотрудники МВД. Но от этого будет зависеть наказание, которое ему назначит суд. По закону носитель инфекции обязан предупредить своего партнера о том, что он инфицирован. За сокрытие этой информации грозит уголовная ответственность, причем серьезная - за решеткой можно оказаться до пяти лет.

- Материал по данному факту зарегистрирован. В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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