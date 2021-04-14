Чиновник Краснодара отправится под суд за взятку на озеленении

Подрядчик оказался "подставной уткой" правоохранителей

По данным следствия, в 2020 году департаменту городского хозяйства нужно было согласовать документы по установлению кабеля в одном из спортивных центров города. Рассмотрением материалов занимался обвиняемый, который связался с подрядчиками и договорился вместе с ними выехать на объект.

Дело пошло не по прямой. На месте работ были установлены зеленые насаждения, которые нужно было убрать для качественной прокладки кабелей. Однако ущерб нужно было компенсировать. Обвиняемый и подрядчик договорились о том, что посадят новые кустарники намного дешевле планируемых в смете, за что сотрудник администрации попросил полмиллиона рублей. Оказалось, что подрядчик был связан с правоохранителями, потому чиновника задержали аккурат в момент получения денег.

- 16 июня 2020 года обвиняемый получил от подрядчика, действовавшего под контролем правоохранителей, требуемую сумму. После этого его дальнейшие действия были пресечены сотрудниками отдела ЭБ и ПК УМВД по Краснодару, - говорится в сводке пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас следствие завершило расследование дела и направило документы в суд.