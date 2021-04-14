В Сочи был замечен канатоходец на 50-метровой высоте

Скрин видео: t.me/love_sochi

В Сочи был замечен канатоходец. Мужчина устроил цирковое представление в районе села Казачий брод в Адлерском районе. Он шел по канату на высоте примерно 50 метров над землей.

Канатоходца увидели водители проезжающих мимо такси.

Скрин видео: t.me/love_sochi

- Мужчина шел медленно, но уверенно, мы хотел подбодрить его звуковыми сигналами, но побоялись напугать, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» очевидцы происшествия.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре погиб мужчина, который прыгнул с Тургеневского моста в минувшую пятницу. Очевидцы говорят, что молодой человек выполнял экстремальный прыжок и его тело вошло в воду под неестественным углом.

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