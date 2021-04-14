В Сочи ФСБ накрыла подпольную нарколабораторию

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В Сочи вынесен приговор по уголовному делу об организации подпольной нарколаборатории. Его оперативное сопровождение вели сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю вместе с коллегами отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по городу Сочи.

Фигурантом уголовного дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» стал 29-летний местный житель.

- Он производил синтетический наркотик в съемной квартире, где было обнаружено и изъято более 25 граммов мефедрона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Центральный районный суд города Сочи признал обвиняемого виновным и приговорил его к пятнадцати годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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