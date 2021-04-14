4 миллиона туристов ждет Сочи в туристический сезон

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Сегодня в мэрии курорта прошло расширенное совещание по подготовке к летнему сезону. Город ожидает принять около четырех миллионов гостей. Однако после прекращения полетов в Турцию и Танзанию эти цифры могут значительно вырасте.

Сейчас в Сочи действует режим повышенной готовности к наплыву туристов. Все службы напряженно работают перед сезоном.

- Нам важно обеспечить высокий уровень сервиса и сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию. Опыт работы в условиях пандемии у нас колоссальный. Сейчас объединим комплекс мер зимнего и летнего сезонов, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас начнется усиленная проверка фармацевтических и продовольственных точек, а также в двойном объеме будут следить за дорогами. Будет увеличено число ночных бригад во всех службах города. 26 апреля в городе снова пройдет заседание оперативного штаба. К этому дню все структуры администрации должны прийти с готовым планом работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

По 250 тысяч рублей за квадрат: цены на дома в Сочи взлетели выше, чем в Москве

Местные такого не помнят со времен Олимпиады (читайте далее).