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В Краснодаре проект «7 улиц» в Краснодаре будет реализовываться поэтапно. Об этом заявил мэр города Евгений Первышов в эфире радио "Комсомольская правда".

- Мы учитываем мнение горожан, проект улиц очень интересный, - сказал глава города Краснодара. – Он будет разбит на этапы.

По словам мэра, пешеходная улица Красная имеет особую привлекательность. Развитие этого направления даст дополнительный импульс развития городской среде.

Проект «7 улиц» в Краснодаре начнут реализовывать с улицы Чапаева. Согласно документу, здесь останется одна полоса для автотранспорта, а пешеходные тротуары расширят от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской.

Также на этом участке дороги предусмотрено несколько парковочных карманов. Здесь же будет высажено 118 новых деревьев и 600 кустарников. Кроме того на Чапаева появится дополнительно 224 кв. метров территории для летних кафе.

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