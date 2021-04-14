Два новых округа появятся в Краснодаре к 2023 году

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Сегодня, 14 апреля, в редакцию «Комсомольской правды»-Краснодар» пришел в гости мэр города Евгений Первышов. Одной из первых тем стало преобразование внутригородских округов. Первышов рассказал, что в администрации идет активная работа над делением Прикубанского округа.

- Это самый большой внутригородской округ среди всех муниципальных образований в России. По своему масштабу и численности населения он превосходит такой город, как Новороссийск. Управлять Прикубанским округом сложно, - отметил мэр в эфире радиостанции «Комсомольская Правда» – Кубань».

Также он рассказал, что существует ряд территорий, которые находятся в границах округа - это улицы им. Героя Яцкова и Восточно-Кругликовская. Большой жилой массив, который никак не подходит под характеристики сельского округа. Специалисты сейчас изучают нормативную базу. Очень долгое время не было деления внутригородских округов.

Над графиком и листом согласования сейчас работают юристы и депутаты. Все остальные атрибуты создаваемого внутригородского округа, по словам мэра, будут учитываться при развитии и планировании территории. Это не быстрый процесс. Он может занять до двух лет.