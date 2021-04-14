Благоустройство Николаевского бульвара в Краснодаре начнется ближе к концу 2021 году

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В среду, 14 апреля, в редакцию «Комсомольской правды» – Кубань» пришел в гости мэр города Евгений Первышов. В эфире нашей радиостанции глава Краснодара рассказал, когда стартуют работы по благоустройству Николаевского бульвара в микрорайоне Гидростроителей.

- Мы планируем начать работы по Николаевскому бульвару к концу этого года. Это будет переходящий контракт. В конце года мы завершим работы, связанные с некоторыми земельными участниками. Чтобы у нас была цельная территория. Жители микрорайона Гидростроителей мечтают о Николаевском бульваре. Мы его сохраним. Город уже вернул в муниципальную собственность все участки, которые мог. Сейчас мы уже выполнили комплекс проектных работ, – сказал Первышов в эфире радиостанции «Комсомольская Правда» – Кубань» .

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