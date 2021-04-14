Курорт «Роза Хутор» сообщил даты закрытия зимнего сезона и открытия летнего

Фото: пресс-служба курорта "Роза Хутор"

18 апреля горнолыжный курорт закрывает зимний сезон и уже с 1 мая открывает летний.

Казалось, еще совсем недавно в соцсетях и СМИ оживленно обсуждались веселые забавы райдеров на международном фестивале BoogelWoogel на "Розе Хутор". Как прошло совсем немного времени - и вот оно - окончание сезона.

Фото: пресс-служба фестиваля BoogelWoogel

А с 1 мая начинается новая страница отдыха и развлечений. И вот тут-то администрация предлагает будущим туристам различные варианты.

Так, в приоритете по-прежнему - природный туризм в горах. Гостей ждут более 80 километров и 11 пеших троп. Совместно с Сочинским национальным парком будут запущены еще два маршрута.

Ценители и почитатели гастротуризма смогут побывать в этнохуторе «Шишин двор» на склоне хребта Аибга. Там их ждет козья ферма, птичник, пасека, сыроварня. Неподалеку расположены Хаски-хутор и Оленья ферма.

- Любители активного отдыха смогут отправиться в двухкилометровое путешествие на байдарках, каяках и рафтах по Мзымте, - рассказали в пресс-службе "Розы Хутор".

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Более 700 райдеров в купальниках покорили склоны Красной Поляны на фестивале BoogelWoogel

Это новый рекорд ежегодного карнавала в горах Сочи (читать далее)