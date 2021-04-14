В Краснодаре появятся новые маршруты общественного транспорта

В среду, 14 апреля, в эфире радиостанции «Комсомольская Правда» – Кубань» состоялась премьерный выпуск передачи «Городская среда с Евгением Первышовым». В течение часа глава города отвечал на вопросы жителей мегаполиса, в том числе он рассказал о том, когда в краевой столице появятся новые маршруты общественного транспорта.

- Буквально на днях в Краснодаре был собран первый троллейбус. Это опытная машина. Троллейбус с автономным ходом уже зарекомендовал себя на 15-м маршруте. В течение года еще специалисты потренируются. Когда у нас появится собственная сборка троллейбусом с автономным ходом, мы планируем создать уже новые маршруты, – сказал Первышов в эфире радиостанции «Комсомольская Правда» – Кубань» .

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