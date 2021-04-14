Мэр Краснодара назвал причину грязной воды в домах жителей

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В среду, 14 апреля, в эфире радиостанции «Комсомольская Правда» – Краснодар» прошел премьерный выпуск программы «Городская среда с Евгением Первышовым». Почти час мэр Краснодара отвечал на вопросы жителей мегаполиса. Одной из главных тем выпуска стала грязная вода в кранах местных жителей.

- Мы общаемся с ООО «Краснодар Водоканал». Это его зона ответственности: обеспечение водоснабжения и водоотведения. Есть и другие компании, которые этим занимаются, но основной массив остается у ООО "Краснодар Водоканал" – сказал Евгений Первышов в эфире радиостанции «Комсомольская Правда» – Краснодар».

Мэр Краснодара отметил, что основная часть воды в городе добывается в артезианской скважине. Считается, что это продукт высокого качества. В случае необходимости осуществляется забор из Краснодарского водохранилища.

- Затем вода проходит очистку. Мы изучаем ситуацию с износом сетей водоснабжения. Уже прошла реконструкция на всех станциях подъема воды. Проблема именно в ее прохождении через коммуникации, которые относятся к многоквартирному жилому фонду. Сейчас активно идет программа модернизации сетей. Мы учитываем все заявки на плановый период, чтобы решить проблемы, о которых говорят жители, – резюмировал Евгений Первышов.

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