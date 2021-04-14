Инвестиции в потребительскую сферу Кубани составили почти 18 млрд рублей

Розничная торговля и общепит на Кубани являются особенно привлекательными сферами для вложений инвесторов Фото: Артем КИЛЬКИН

Пандемия не смогла пошатнуть веру инвесторов в устойчивую и одну из основных для Краснодарского края сферу - потребительскую.

Инвесторы продолжали вкладывать деньги в развитие оптовой, розничной торговли, а также ремонт мото- и автотранспорта, сообщили в администрации края.

Особенным предпочтением пользовался общепит - доля вложений туда составила 400 млн рублей.

И в целом по итогам 2020 года рост инвестиций в этот сектор экономики составил 15% в сравнении с 2019-м.

- Предприятия потребсферы по итогам года показали рост как по обороту отраслей, так и по налоговым поступлениям, – отметил вице-губернатор края Александр Руппель.

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