Мэр Краснодара назвал самые частые нарушения частных перевозчиков

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Сегодня в эфире радиостанции «Комсомольская Правда» – Кубань» состоялся премьерный выпуск программы «Городская среда с Евгением Первышовым». Около часа мэр Краснодара отвечал на вопросы жителей краевой столицы. Они интересовались, как администрации города следит за работой общественного транспорта.

- Мы проводим контрольные работы, занимаемся контролем качества в этой части оказания услуг, следим за работой движения по маршрутам. Чтобы все перевозчики работали ГЛОНАСС. Это позволяет нам отслеживать графики движения частных маршрутчиков, – сказал Евгений Первышов в эфире радиостанции «КП» – Кубань».

Бывали случаи, когда водители отключили устройства, которые позволяли следить за передвижением маршрутки.

- Мы теряли маршруты из виду. Это существенное нарушение. Мы обращались в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края с просьбой вместе навести порядок в этой отрасли, разработать систему штрафой и возможность лишения соответствующих разрешений, выданных для работы, – резюмировал мэр Краснодара.

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