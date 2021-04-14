Серьезное ДТП под Джубгой: «Газель» влетела в грузовой «Вольво» и создала пробку

Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю
Авария произошла недалеко от поселка Джубга.
Как сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю, виновником ДТП стал 27-летний водитель "Газели".
- Молодой человек выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым "Вольво", - уточнили в ГИБДД.
К счастью, в этой аварии никто не пострадал, но на въезде в Джубгу образовалась пробка.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю
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