Серьезное ДТП под Джубгой: «Газель» влетела в грузовой «Вольво» и создала пробку

Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

Авария произошла недалеко от поселка Джубга.

Как сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю, виновником ДТП стал 27-летний водитель "Газели".

- Молодой человек выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым "Вольво", - уточнили в ГИБДД.

К счастью, в этой аварии никто не пострадал, но на въезде в Джубгу образовалась пробка.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

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