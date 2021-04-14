Гендиректор предприятия в Адыгее не платил трем сторожам зарплату

Директор одного из предприятий в Адыгее задолжал своим сторожам 35 тыс. рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

На директора одного из коммерческих предприятий завели уголовное дело за нежелание платить сотрудникам заработную плату.

Кроме того, приняв их на работу, мужчине не заключил с ними трудовой договор и на словах пообещал оплачивать их труд.

- Однако все три месяца, что мужчины работали сторожами, директор так обещания и не сдержал. Мало того, он утверждал, что ничего им не должен, потому что нет документального подтверждения их работы, - сообщает пресс-служба СК по Республике Адыгея.

Сейчас этим конфликтом занимается Майкопский городской суд. Деньги ему своим работникам заплатить придется, уточняют в ведомстве.

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