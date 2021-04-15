Отключения света в Сочи 15 апреля 2021: где не будет электричества

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 15 апреля 2021 затронут четыре района Сочи. Это плановые ремонтные работы оборудования на электрообъекте. В будущем, как обещают энергетики, это поможет обеспечить его бесперебойную работу.

Адлерский район

15 апреля с 08:00 до 19:00 будет отсутствовать электричество в с. Высокое ул. Брянская, ул. Липецкая, ул. Геленджикская, ООО Югсельхоз , СТ Липники, СТ Бургас, СТ Фантазия , СТ Локомотив, СТ Курортник-1, ул. Энергетиков (частично), ул. Голубые Дали (частично), ул. Троицкая (частично), п. Ахштырь, Кинологический центр, КНС Кудепста ул. Эпроновская, Эпрон-8.

Хостинский район

15 апреля с 08:00 до 19:00 ул. Дарвина (частично); ул. Юбилейная (частично); с. Прогресс ул. Юбилейная (частично); ул. Абовяна, пер. Южный (частично).

15, 16 апреля с 08:00 до 17:00 неудобства придется терпеть горожанам, живущим по ул. Тепличная 1-110, ул. Ветеринарная 1-20, ул. Амбровая 8, ул. Иванова поляна 10, ул. Буковая (частично), ул. Механизаторов 14/8.

Центральный район

15 апреля с 08:00 до 19:00 отключат свет в домах по ул. Целинная (частично), ул. Яблочная (частично), ул. Виноградная 222,224,226.

Лазаревский район

15 апреля с 08:00 до 17:00 света не будет в домах жителей п. Волконка, ул. Ольховая (частично).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Сочи заканчивается отопительный сезон

С 15 апреля службы прекратят подачу тепла к прибрежной зоне (читать далее)