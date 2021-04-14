Кадеты Анапы смогут заниматься в новом спортивном комплексе

Фото: пресс-служба администрации Анапы

В кадетской школе поселка Пятихатки под Анапой достроили спортивный зал.

Новое сооружение универсально тем, что здесь ребята смогут заниматься практически всеми видами спорта. Здесь оборудованы раздевалки, душевые, гардероб, комнаты для тренеров.

- Будущие защитники отечества будут совершенствовать навыки, играя в волейбол, баскетбол, футбол, занимаясь тяжелой атлетикой, - отметил мэр Анапы Василий Швец.

Сейчас в спорткомплексе готовятся к торжественному открытию.

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