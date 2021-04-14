Бальнеологический кластер появится в сочинской Новой Мацесте

В Мацесте инвестор займется восстановлением старого ванного корпуса, который сильно пострадал в 1991 году во время наводнения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Собственно, инвестор займется восстановлением старого ванного корпуса, который сильно пострадал в 1991 году во время наводнения на реке Мацесте.

С тех пор здание стояло заброшенным и невостребованным более 30 лет.

Новый инвестор готов вложиться в восстановление ванного корпуса, а также оборудовать на территории бассейн, детские и воркаут площадки, разбить парк.

Будущий бальнеологический кластер от внезапного наводнения обезопасят системой коллекторов.

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