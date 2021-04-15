В мэрии Геленджика объяснили ночные полеты вертолетов над городом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жители Геленджика обеспокоены ночными полетами вертолетов над городом. В соцсетях все задаются вопросом: «Почему так поздно и часто летают винтокрылые машины?»

Тех, кого напугали звуки крутящихся винтов, успокоили в мэрии. Ночные полеты они объяснили учениями.

- В Геленджике на базе ТАНТК им. Бериева проходят сборы авиации МЧС России с отработкой практических навыков и занятий, - написали в официальном Telegram-канале администрации города-курорта.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что мэр Геленджика прокомментировал слухи о своей отставке. Алексей Богодистов тщательно следит за тем, что пишут в соцсетях, потому моментально реагирует на любую появляющуюся утку.

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